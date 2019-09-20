Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо у здания суда

Лидеру треш-метал группы «Коррозия Металла» Сергею «Пауку» Троицкому утром в пятницу, 20 сентября, понадобилась помощь медиков.

Как стало известно 5-tv.ru, 53-летний музыкант почувствовал себя плохо возле здания Мытищинского суда в Москве, куда он приехал для участия в процессе по делу о вождении в нетрезвом виде.

По словам представителя Сергея Троицкого Марии Руновой, когда артист вышел на улицу покурить, он начал буквально сползать по стенке. Музыканта положили на заднее сиденье авто и вызвали «скорую».

« Я смотрю, с ним творится что-то не то. Он почувствовал тяжесть в груди, у него периодические сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку. У суда он вышел покурить, я смотрю, он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали „скорую“. Приехали врачи, осмотрели его и сказали, что ему, по-хорошему, нужна госпитализация », — сказала Мария Рунова.

Представитель «Паука» добавила, что врачи диагностировали у Троицкого запущенную гипертонию второй стадии. Несмотря на это, артист отказался от госпитализации и после укола вернулся домой.

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