Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо у здания суда

Лидеру треш-метал группы «Коррозия Металла» Сергею «Пауку» Троицкому утром в пятницу, 20 сентября, понадобилась помощь медиков.
Как стало известно 5-tv.ru, 53-летний музыкант почувствовал себя плохо возле здания Мытищинского суда в Москве, куда он приехал для участия в процессе по делу о вождении в нетрезвом виде.
По словам представителя Сергея Троицкого Марии Руновой, когда артист вышел на улицу покурить, он начал буквально сползать по стенке. Музыканта положили на заднее сиденье авто и вызвали «скорую».
«
Представитель «Паука» добавила, что врачи диагностировали у Троицкого запущенную гипертонию второй стадии. Несмотря на это, артист отказался от госпитализации и после укола вернулся домой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии.