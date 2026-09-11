«Психика не окрепла»: Бледанс о том, каково детям выступать на сцене

Бледанс: избыток внимания зрителей бьет по психике ребенка-артиста

Психика медийного ребенка, который с юных лет выступает на сцене, подвергается значительным перегрузкам. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса Эвелина Бледанс на премьере мюзикла «Плакса».

«Психика ребенка еще не окрепла. Когда на него обращено столько внимания, перенести это непросто», — сказала Бледанс.

Более того, по мнению звезды, даже народный артист РФ Филипп Киркоров нервничает, выходя на сцену Кремля — что уж говорить о детях.

По словам Бледанс, главное средство от этого страха — безусловная поддержка старших. Ребенку нужно внушить, что он лучший, что он со всем справится. Чего точно нельзя делать — гнобить и ругать детей, сравнивая их со сверстниками, которые «справляются лучше».

«Никогда не сравнивайте своих детей с другими детьми. Радуйтесь их успехам. И тогда каждый их выход, будь то спортивный, творческий, певческий, он будет великолепен», — заявила артистка.

В Московском театре мюзикла состоялась премьера мюзикла «Плакса» 10 сентября 2026 года. Это совместный проект Национальной Медиа Группы, СТС, Московского театра мюзикла и компании «Руки Вверх Интертеймент», созданный по мотивам популярного сериала СТС и Wink.

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