Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями

Актер театра и кино Данила Козловский и кинорежиссер Ольга Зуева ждут через несколько месяцев пополнения в семье. На последних съемках коллеги заметили у Ольги округлившийся животик, передает StarHit.

Пара в отношениях с 2015 года, для обоих будущий ребенок будет первенцем. Они пока никак не комментируют новость, но по словам друзей, влюбленные счастливы. Сейчас готовятся к радостному событию, подбирают вещи для малыша.

Где пройдут роды точно неизвестно, но скорее всего выбор Данилы и Ольги пал на клинику в США. Именно там будущая мама проводит время на отдыхе уже несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появился слух о том, что Ксения Собчак беременна. Новость о возможном пополнении в семье телеведущей и режиссера Константина Богомолова появилась еще накануне их свадьбы.