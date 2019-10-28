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  4. Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями

Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями

, 14:57 117

Пара старалась до последнего сохранять в тайне радостную новость.

Фото: Instagram @_olyazueva

Актер театра и кино Данила Козловский и кинорежиссер Ольга Зуева ждут через несколько месяцев пополнения в семье. На последних съемках коллеги заметили у Ольги округлившийся животик, передает StarHit.

Пара в отношениях с 2015 года, для обоих будущий ребенок будет первенцем. Они пока никак не комментируют новость, но по словам друзей, влюбленные счастливы. Сейчас готовятся к радостному событию, подбирают вещи для малыша.

Где пройдут роды точно неизвестно, но скорее всего выбор Данилы и Ольги пал на клинику в США. Именно там будущая мама проводит время на отдыхе уже несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появился слух о том, что Ксения Собчак беременна. Новость о возможном пополнении в семье телеведущей и режиссера Константина Богомолова появилась еще накануне их свадьбы.

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