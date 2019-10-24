В сеть попало видео, где виден округлившийся живот Собчак. Возможно, она беременна?

Слухи о возможной беременности телеведущей Ксении Собчак разгорелись с новой силой. В сети появилось видео, на котором журналистка беседует со знакомыми, не прикрывая округлившийся живот. Ролик опубликован в Telegram-канале «Только никому…».

Как видно на записи, Собчак выбрала для вечера наряд свободного кроя, однако даже он не смог скрыть разительные изменения в ее фигуре.

Сплетни о том, что знаменитость находится в положении, появились еще больше месяца назад — накануне свадьбы ведущей с режиссером Константином Богомоловым. Фанаты предположили, что знаменитости решились на такой ответственный шаг, чтобы ребенок родился в браке.

Домыслы поклонников прокомментировала и скандальный блогер Лена Миро. По ее словам, Собчак скрывает беременность, потому что мечтает вести программу на федеральном канале и не хочет, чтобы семейная жизнь мешала ей двигаться к цели.

Так или иначе, официальных подтверждений этой информации не поступало. Звездные супруги предпочитают слухи никак не комментировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты разглядели округлившийся живот Собчак на видео, опубликованном до торжественной церемонии бракосочетания.