Останется с мамой? Решение о проживании дочери Бари Алибасова-младшего принято

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 24 0

Конфликт между бывшими супругами продолжается несколько месяцев.

Суд утвердил решение о проживании дочери Алибасовых

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Суд утвердил решение о проживании дочери Бари Алибасова-младшего с матерью

Мосгорсуд утвердил решение Пресненского суда Москвы о временном месте проживания дочери предпринимателя Бари Алибасова-младшего с матерью Ариной на время спора о постоянном месте жительства ребенка и выплате алиментов. Об этом 5-tv.ru сообщил правозащитник Иван Мельников.

По его словам, защита указала на то, что у Алибасова-младшего плотный график и он не всегда может заниматься воспитанием дочери, тогда как Арина готова обеспечивать общение ребенка с отцом.

«Однако мы сталкиваемся с тем, что сторона Бари Алибасова-младшего указывает на то, что, возможно, не собирается исполнять решение суда, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», — отметил Мельников.

До вынесения окончательного решения по спору девочка будет проживать с матерью в Нижнем Новгороде. Ранее суд отказался рассматривать иск супругов о разводе из-за малолетнего возраста ребенка.

Конфликт между бывшими супругами продолжается несколько месяцев. Арина ранее заявляла, что Алибасов-младший не давал ей увидеть дочь и увез ребенка в Москву. Она также утверждала, что супруг применял к ней насилие. Сам предприниматель отрицал обвинения и заявлял, что действия супруги могут представлять угрозу для ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал Арина Алибасова опровергла информацию о примирении с Бари Алибасовым-младшим и подписании с ним мирового соглашения.

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