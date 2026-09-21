«С руководителем ЦИК, с депутатами»: Путин подведет итоги выборов с Памфиловой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Также глава государства поговорит с руководителями фракций.

Путин встретится с Памфиловой после выборов

Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Песков: Путин встретится с Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов

Президент России Владимир Путин встретится с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ во время брифинга.

«Безусловно, у президента ожидается и общение с руководителем ЦИКа, и общение с руководителями фракции, с депутатами. Все это будет в графике президента», — сказал официальный представитель Кремля.

О том, в каком формате пройдет встреча — очно или дистанционно — неизвестно. Об этом Песков сообщит журналистам чуть позже. По его словам, президент РФ сам примет решение, как ему удобнее провести эти встречи.

Выборы депутатов в Государственную думу девятого созыва проходили три дни — с 18 по 20 сентября. Россияне, достигшие 18 лет, могли голосовать на избирательном участке по месту регистрации или дистанционно. По данным ЦИКа, явка составила 59,32%. Этот показатель стал рекордным за последние годы. Перед Единым днем голосования к гражданам РФ обратился Путин, назвав выборы в Госдуму — важным внутриполитическим событием страны.

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