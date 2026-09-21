Россиянам рассказали о двух этапах повышения пенсий в 2027 году

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Индексация будет учитывать параметры инфляции, изменение размеров военного довольствия и необходимость повышения уровня жизни граждан.

Индексация пенсий в 2027 году в России: повышение выплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Экономист Абанина: в 2027 году пенсии повысят дважды

В федеральном бюджете предусмотрено повышение пенсий в 2027 году, которое будет учитывать параметры инфляции, изменение размеров военного довольствия и необходимость повышения уровня жизни пенсионеров. Об этом URA.RU сообщила доцент Кафедры международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового университета Ирина Абанина.

По словам специалиста, первый этап индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров запланирован на 1 февраля 2027 года.

Предварительно выплаты могут увеличить на 4%. Однако при более высокой фактической инфляции показатель может быть скорректирован.

Еще одно повышение ожидается с 1 апреля 2027 года. Предварительный размер индексации составит 3,4%, а итоговый коэффициент будет зависеть от возможностей бюджета СФР.

Эксперт уточнила, что страховые пенсии будут пересчитаны автоматически. Исключение составят случаи, когда необходимо учитывать неучтенные страховые периоды, для этого потребуется подать заявление.

Также с 1 апреля 2027 года запланирована индексация социальных пенсий на 6,8%. Как отметила Ирина Абанина, для тех, кто уже получает такие выплаты, перерасчет пройдет без обращения. При этом первоначальное назначение доплат потребует подачи заявления.

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