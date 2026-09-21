СК возбудил дело о теракте: член УИК пострадал при атаке дрона под Брянском

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 22 0

Женщина получила тяжелое осколочное ранение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Атака беспилотников на регионы России Выборы в Госдуму — 2026

СК возбудил дело о теракте после ранения члена УИК под Брянском

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль с членом участковой избирательной комиссии в Брянской области.

Нападение произошло 20 сентября в Стародубском районе. Машину, в которой находилась представитель УИК, атаковал беспилотный летательный аппарат. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что женщина получила тяжелое осколочное ранение и была госпитализирована.

Накануне член участковой избирательной комиссии стала жертвой атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. 

Глава Центризбиркома дала резкую оценку действиям украинских военных.

«Мерзкие, трусливые, бандеро-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми — в основном за женщинами и за детьми. Я думаю, позор на их голову падет. Каждый будет из них найден», — заявила Памфилова.

Еще один подобный инцидент произошел 17 сентября в Запорожской области. В результате удара беспилотника погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина.

Она работала в избирательной системе с 2022 года и участвовала в организации референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

ЦИК выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Астаниной. Президент России Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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