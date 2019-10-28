Видео: Татарскую певицу почему-то рассмешила гибель кошки под колесами авто

Жестокое видео появилось на странице заслуженной артистки Татарстана Гузели Уразовой в Instagram. На кадрах певица вместе коллегой по сцене Фирдаусом Тямаевым издевается над кошкой, погибшей под колесами автомобиля. Вместо того, чтобы пожалеть несчастное животное, раздавленное на дороге, знаменитости начинают смеяться над ним и обмениваться шутками, которые, по мнению пользователей, в данном случае совсем неуместны.

«Не успели приготовить шашлык», — иронично заметила Уразова

«Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется… Поэтому мы с Гузель тут остановились», — ответил Тямаев.

Впрочем, юмор артистов фанаты не оценили. Юзеры обрушились с критикой на звезд Татарстана и осудили их за бесчеловечное отношение к животным и вопиющую жестокость.

«Стесняюсь спросить: а что здесь смешного? Мозгов если нет, то нет», — возмутился один из комментаторов.

Герои ролика пытались объяснить фолловерам, что хотели просто пошутить, однако волна негатива со стороны пользователей была настолько сильной, что в конце концов певице пришлось удалить видеозапись.

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