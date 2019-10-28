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  4. «Манишь и будоражишь!» Уколова покрасовалась в платье с глубоким декольте

«Манишь и будоражишь!» Уколова покрасовалась в платье с глубоким декольте

, 17:11 Фото 85

Звезда «Молодежки» пришла на вечеринку в премиум-ресторан в провокационном сексуальном наряде.

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Фото, видео: Instagram @anastasiyaa_ukolova

Звезда российского сериала «Молодежка» 25-летняя Анастасия Уколова поделилась с подписчиками фотоотчетом с вечеринки. Актриса опубликовала в Instagram снимки, на которых отдыхает с подругами в одном из столичных ресторанов премиум-класса. Для мероприятия артистка выбрала короткое черное платье в белый горошек с ультра глубоким декольте. Соблазнительный вырез спровоцировал юзеров на множество комплиментов.

«Такой девичник у нас получился!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @anastasiyaa_ukolova

Поклонники Анастасии Уколовой высоко оценили новый контент кумира. В комментариях фанаты восхитились красотой и потрясающей фигурой любимицы. Пользователи соцсети отметили — актриса обладает невероятной женской энергетикой и притягательностью.

«Красотка!»

«Просто прекрасная!»

«Ты просто зачаровываешь и, как частичка моря, манишь и будоражишь мужские сердца!»

«Милая девочка!» — написал фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Уколова продемонстрировала «аппетитные» формы в облегающем спортивном костюме.

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