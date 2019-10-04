Уколова продемонстрировала «аппетитные» формы в облегающем спортивном костюме

Российская актриса театра и кино Анастасия Уколова, известная по сериалу «Молодежка», сейчас принимает участие в новом проекте, однако пока не спешит раскрывать его задумку. На своей странице в Instagram звезда публикует короткие видео с места событий, которые только интригуют поклонников.

На этот раз звезда опубликовала сторис, на которых гуляет по городу в облегающем спортивном костюме цвета фуксии. Теледива призналась, что ей запретили выкладывать кадры, сделанные во время работы над проектом, поэтому она решила подписчикам показать пейзажи курорта.

Впрочем, внимание фанатов было обращено не только на морскую гладь, но и на потрясающую фигуру самой Уколовой. Наряд, состоящий из короткого топа и лосин, идеально подчеркнул изгибы тела знаменитости, и акцентировал внимание на ее пышной груди. При виде таких соблазнительных кадров пользователи не могли устоять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Уколова выложила снимок в купальнике.