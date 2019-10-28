«Шум, пьяная компания, дебош»: Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения

Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения. Девушкам запрещено выходить за пределы квартир, где они содержатся без письменного разрешения следователей и контролирующих органов.

Как стало известно 5-tv.ru, адвокаты потерпевшей стороны провели собственное расследование и выяснили, что сестры Хачатурян встречались друг с другом и даже закатили шумную вечеринку. Соседи были вынуждены вызвать полицию и впоследствии написать заявление из-за нарушения общественного порядка. По словам адвоката Ольги Халиковой, в ее распоряжении есть подтверждающие материалы.

5-tv.ru

«В ночь с 9 на 10 февраля 2019 года, со слов соседей, был осуществлен вызов сотрудников полиции с жалобами на шум, пьяную компанию, дебош. Всю ночь не давали соседям спать. Выехала бригада полиции, имеются фотографии, подтверждающие, что полиция выезжала по данному адресу», — сказала Ольга Халикова.

5-tv.ru

Юрист добавила, что на место выезжали и сотрудники ФСИН, которые опросили сестер Хачатурян и соседей. Результаты проверки станут известны позднее. В настоящий момент адвокаты потерпевшей стороны подали заявление об изменении сестрам Хачатурян меры пресечения.

В свою очередь, защитник Кристины Хачатурян Алексей Липцер опроверг факт нарушения девушками меры пресечения.

«Не было такого, слушайте, это старая информация совершенно. Это было еще начало этого года. Насколько я знаю, потерпевшие об этом говорили еще с февраля, когда этот день рожденья был. Естественно это вранье, потому что никаких подтверждений этому нет», — заявил Алексей Липцер.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась запись звонка сестер в полицию сразу после убийства отца.