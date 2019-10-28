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Влюбленный взгляд жены Кончаловского заметили на красной дорожке

, 22:23 60

В Риме состоялась мировая премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех».

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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial, @andrei_konchalovsky

В рамках кинофестиваля представили картину российского режиссера. На красной дорожке Кончаловский появился с женой Юлией Высоцкой. Пользователи обратили внимание на снимки с премьеры и отметили восхищенный взгляд женщины на своего гениального мужа.

Работа над картиной «Грех» заняла у Андрея Кончаловского несколько лет. В фильме повествуется о жизни гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. Главную женскую роль Кончаловский доверил сыграть Высоцкой.

«Премьера! Благодарю каждого причастного к созданию кинокартины. И всех, кто разделил эту радость со мной сегодня в Риме» — поделился режиссер в Instagram.

Instagram @andrei_konchalovsky

Дата премьеры кинокартины в России намечена на 14 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аллу Пугачеву растрогало совместное фото Кончаловского и Высоцкой.

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