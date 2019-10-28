Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Болгарская прокуратура обвинила российского дипломата в шпионаже. Надзорным ведомством было возбуждено уголовное дело, расследование которого приостановили из-за дипломатического иммунитета фигуранта, сообщает ТАСС.

В прокуратуре утверждают, что гражданин России с сентября 2018 года встречался с болгарскими гражданами, которые имели допуск к некой секретной информации с целью ее получения и передачи другому государству.

МИД Болгарии, в свою очередь, опубликовал сообщение, что сотрудник российского посольства отозван и уже убыл из страны. Агентство отмечает, что в дипмиссии РФ пока не комментируют данный инцидент. По утверждению ряда болгарских СМИ, речь идет о первом секретаре посольства РФ в Софии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве РФ в Чехии прокомментировали сообщения о раскрытии агентурной сети.