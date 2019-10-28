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  4. Откровенный образ примерила на себя недавно вышедшая замуж дочь Кирилла Сафонова

Откровенный образ примерила на себя недавно вышедшая замуж дочь Кирилла Сафонова

, 22:53 Видео 570

Снимок в костюме в стиле БДСМ Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @anastasiasaf

Дочь актера Кирилла Сафонова недавно вышла замуж за ирландского предпринимателя Стивена Мерфи. По последним сторис в Instagram в браке Анастасии и Стивена совсем нет места скуки, сообщает TeleprogrammaPro.

В ролике Анастасия предстала в эротическом образе: латексной маске, ошейнике, к которому был пристегнут поводок. Кстати, последний предмет держит в своих руках муж Анастасии. Такой наряд был выбран для вечеринки, посвященной Хэллоуину.

«Если ваш брак скучен, вы что-то делаете неправильно» — подписала одни из снимков 25-летняя дочь Сафонова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео роскошной свадьбы, которую устроила 25-летняя дочь Кирилла Сафонова Анастасия в Израиле.

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Откровенный образ примерила на себя недавно вышедшая замуж дочь Кирилла Сафонова

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