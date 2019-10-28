В гибели 12-летней россиянки в турецком бассейне обвиняют мать девочки

Расследование гибели в бассейне турецкого отеля 12-летней девочки из Санкт-Петербурга приняло новый оборот — турецкие правоохранители внесли в список обвиняемых по делу мать ребенка. Информацию подтвердил в телефонном интервью 5-tv.ru ее супруг Андрис Лейкуцис. По его словам, об этом семья узнала от турецких юристов, которые работают над расследованием.

«Наталья признана виновной второй степени. По турецкому законодательству есть возможность в рамках одного дела привлекать нескольких обвиняемых, то есть основной — это сотрудники отеля, и есть вторая степень — с аргументацией, что недосмотрели, недоглядела мать за своим ребенком», — сказал Лейкуцис.

По его словам, если суд признает мать виновной, это лишит семью возможности получить какую-либо денежную компенсацию в рамках гражданских исков на территории Турции. Отец погибшей также подтвердил, что часть записей с камер наблюдения отеля пропала.

«Там ведется круглосуточное наблюдение, я сам эту камеру видел, она снимает весь бассейн, но, к сожалению, именно 18 августа в районе начала четвертого запись обрывается», — сказал он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 августа руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга затянуло в трубу бассейна в отеле турецкого города Бодрум. Ребенок захлебнулся, вытащить ее удалось лишь через десять минут. Девочка впала в кому, врачи больше недели боролись за ее жизнь, в Турцию специально прибыли российские медики, но она скончалась, не приходя в сознание.