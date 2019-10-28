  1. Пятый канал
  4. В гибели 12-летней россиянки в турецком бассейне обвиняют мать девочки

В гибели 12-летней россиянки в турецком бассейне обвиняют мать девочки

, 17:51 Эксклюзивное интервью 30

О новом повороте в расследовании трагедии 5-tv.ru рассказал отец погибшего ребенка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Борис Бабанов, 5-tv.ru

Расследование гибели в бассейне турецкого отеля 12-летней девочки из Санкт-Петербурга приняло новый оборот — турецкие правоохранители внесли в список обвиняемых по делу мать ребенка. Информацию подтвердил в телефонном интервью 5-tv.ru ее супруг Андрис Лейкуцис. По его словам, об этом семья узнала от турецких юристов, которые работают над расследованием.

«Наталья признана виновной второй степени. По турецкому законодательству есть возможность в рамках одного дела привлекать нескольких обвиняемых, то есть основной — это сотрудники отеля, и есть вторая степень — с аргументацией, что недосмотрели, недоглядела мать за своим ребенком», — сказал Лейкуцис.

По его словам, если суд признает мать виновной, это лишит семью возможности получить какую-либо денежную компенсацию в рамках гражданских исков на территории Турции. Отец погибшей также подтвердил, что часть записей с камер наблюдения отеля пропала.

«Там ведется круглосуточное наблюдение, я сам эту камеру видел, она снимает весь бассейн, но, к сожалению, именно 18 августа в районе начала четвертого запись обрывается», — сказал он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 августа руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга затянуло в трубу бассейна в отеле турецкого города Бодрум. Ребенок захлебнулся, вытащить ее удалось лишь через десять минут. Девочка впала в кому, врачи больше недели боролись за ее жизнь, в Турцию специально прибыли российские медики, но она скончалась, не приходя в сознание.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

18:00
Фото «русской Кардашьян» в ботфортах и кожаном топе сразило подписчиков
17:51
В гибели 12-летней россиянки в турецком бассейне обвиняют мать девочки
17:44
«Не тело, а сказка»: Подтянутая Перминова демонстрирует «планку» в бикини
17:35
В Кремле оценили данные о ликвидации Соединенными Штатами лидера ИГ*
17:25
Лайфхак от Эвелины Хромченко: как скрыть лишний вес с помощью одежды
17:17
«Шум, пьяная компания, дебош»: Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения

Сейчас читают

«С легким паром»: Ирина Пегова записала видео после бани
Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области
Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев