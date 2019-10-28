Фото крещения правнучки Алисы Фрейндлих растрогало фанатов

Внучка Алисы Фрейндлих 25-летняя Анна Тарасова опубликовала в Instagram фото с крещения маленькой дочки. На снимке звездная прабабушка о чем-то мило общается с новорожденной малышкой. Фотография сделана в храме в день проведения церковного таинства. В объективе камеры 84-летняя народная артистка СССР выглядит довольно бодро.

«По случаю нашего маленького дня рождения, 4 месяца. Любимые прабабушки!» — подписала пост внучка знаменитости.

Instagram @annatarasova

Поклонники Алисы Фрейндлих и ее семьи были растроганы снимком. Одновременное присутствие на фото милой пожилой женщины и недавно появившегося на свет младенца вызвало бурю эмоций у подписчиков. В комментариях под постом фанаты оставили множество сентиментальных сообщений.

«Какое чудо!»

«Какие хорошенькие»;

«Очень трогательно»;

«Тепло», — написали фолловеры.

Анна Тарасова сыграла свадьбу с актером Алексеем Мышинским в 2017 году. Летом этого года внучка Фрейндлих родила первенца — дочку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Алисы Фрейндлих показала фото с новорожденной малышкой.