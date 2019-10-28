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Путин наградил орденами Добродеева, Фрейндлих и Басилашвили

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Президент России отметил их заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю и плодотворную работу.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги представителей самых разных профессиональных отраслей государственными наградами.

Указом главы государства за выдающийся вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Кроме того, глава Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании удостоен медали Столыпина I степени. Распоряжение о присвоении награды за заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу подписал глава правительства.

28 октября директор ВГТРК отмечает 60-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поздравил Олега Добродеева с шестидесятилетием, подчеркнув его организаторский талант и доскональное знание всех особенностей профессии.

Также орденом «За заслуги перед отечеством» II степени удостоены актеры театра и кино Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24.

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