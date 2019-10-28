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  4. Президент РФ наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Президент РФ наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

, 19:13 58

Орден Мужества присужден посмертно бортмеханику и командиру экипажа, спасшая 42 пассажира бортпроводница и второй пилот получат медали.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, /Kremlin Pool, РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 19

Экипаж совершившего жесткую посадку 27 июня в Бурятии самолета Ан-24 награжден орденами и медалями. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Командиру экипажа и бортмеханику ордена присуждены посмертно.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании „Ангара“ (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании „Ангара“ (посмертно)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом бортпроводнице Елене Лапуцкой, спасшей жизнь пассажирам самолета, присуждена медаль Нестерова. Такую же награду получит и выживший в аварии второй пилот Сергей Сазонов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Нижнеангарске 27 июня. Самолет выкатился за пределы ВПП, врезался в здание и загорелся. Командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов выбрался через аварийный люк. Бортпроводница Елена Лапуцкая смогла самостоятельно открыть аварийные двери и помогла покинуть воздушное судно 42 пассажирам. В результате ЧП погибли два человека и 22 пострадали.

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