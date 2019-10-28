  1. Пятый канал
  4. Скончался продюсер фильма «Крестный отец»

Скончался продюсер фильма «Крестный отец»

, 22:08 48

Роберту Эвансу было 89 лет.

Фото: www.globallookpress.com / TLeopold

Американский кинопродюсер Роберт Эванс скончался на 90-м году жизни. О смерти коллеги Романа Полански и Френсиса Форда Копполы сообщает ТАСС. Продюсер ушел из жизни еще 26 октября, но известно об этом стало только сейчас. Причины кончины не сообщаются.

Роберт Эванс прошел длинный творческий путь. В период с 1967-го по 1974 годы Эванс заведовал кинопроизводством студии Paramount Pictures. Мировую известность кинопродюсер получил благодаря совместным работам с Романом Полански над фильмами «Ребенок Розмари» и «Китайский квартал», а также сотрудничеству с Френсисом Фордом Копплолой во время съемки гангстерской драмы «Крестный отец».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти поэтессы, написавшей для Аллы Пугачевой песню «Водяные да лешие».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

22:37
Замглавы петербургского Жилищного комитета задерживали со стрельбой
22:23
Влюбленный взгляд жены Кончаловского заметили на красной дорожке
22:08
Скончался продюсер фильма «Крестный отец»
21:53
«Топлю за Хабиба»: Кокляев объяснил, почему выбрал для тренировок Дагестан
21:49
Суд обязал Порошенко выплатить 270 тысяч гривен певице Анастасии Приходько
21:32
«Опасная!» Лобода приручила волка для съемок нового клипа

Сейчас читают

«Нужно себя беречь»: Серябкина отказалась обсуждать самочувствие Максима Фадеева
Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области
«Нет слов!»: осеннее фото Кабо в купальнике порадовало поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев