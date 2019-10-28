Скончался продюсер фильма «Крестный отец»

Американский кинопродюсер Роберт Эванс скончался на 90-м году жизни. О смерти коллеги Романа Полански и Френсиса Форда Копполы сообщает ТАСС. Продюсер ушел из жизни еще 26 октября, но известно об этом стало только сейчас. Причины кончины не сообщаются.

Роберт Эванс прошел длинный творческий путь. В период с 1967-го по 1974 годы Эванс заведовал кинопроизводством студии Paramount Pictures. Мировую известность кинопродюсер получил благодаря совместным работам с Романом Полански над фильмами «Ребенок Розмари» и «Китайский квартал», а также сотрудничеству с Френсисом Фордом Копплолой во время съемки гангстерской драмы «Крестный отец».

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