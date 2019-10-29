Наряд полуторагодовалой дочки Кайли Дженнер взорвал сеть

Молодая мама Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию полуторогодовалой дочки Сторми в необычном наряде. 22-летняя американская модель показала, в каком костюмчике ее крошка посетит вечеринку по случаю Хеллоуина.

Девочку одели в сиреневое вечернее платье, украшенное страусиным пухом. На голове малышки — лиловый парик, а в руках юная модница держит стильную серебристую сумочку.

Instagram @kyliejenner

Поклонники младшей сестры Ким Кардашьян сразу поняли — юная Сторми полностью повторила наряд матери, в котором та дефилировала весной на Балу Института Костюмов в Нью-Йорке. Ослепительный образ в комментариях отметил и папа крошки — музыкант Трэвис Скотт — он оставил дочке смайл-сердце. Родители маленькой модницы расстались около месяца назад.

Фото Сторми вызвало в сети настоящий взрыв. Фанаты звездной семьи оставили под публикацией около ста тысяч восторженных комментариев. Снимок за несколько часов набрал больше 11 миллионов лайков.

«Она волшебна!»

«Как будто маленькая мама!»

«Я, честно, в слезах! Такая милая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт решили отдохнуть друг от друга. Звездная пара даже придумала, с кем останется их маленькая дочка Сторми.