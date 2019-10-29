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  4. Девятимесячный младенец умер голодной смертью на Урале

Девятимесячный младенец умер голодной смертью на Урале

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Многодетная мать оставила ребенка без еды на несколько дней.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Thomas Lammeyer

На Урале девятимесячный малыш умер от голода. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина, младенца просто оставили дома без еды.

По информации URA.RU, 21 октября жительница Златоуста ушла из дома, взяв с собой семилетнего сына. Двоих младших — трехлетнюю девочку и девятимесячного мальчика — она оставила запертыми в квартире. Куда и с какой целью отправилась женщина, неизвестно, но вернулась она только через двое суток — 23 октября. Мальчик к тому времени уже был мертв.

Обнаружив дочь бегающей вокруг мертвого младенца, экстренные службы женщина вызывать не стала. Многодетная мать забрала из квартиры девочку и снова ушла. Тело малыша обнаружила его бабушка еще через несколько дней — 25 октября она пришла проведать внуков.

Старшие брать и сестра погибшего малыша в настоящее время изъяты из семьи. Проверку по данному трагическому событию проводят местные правоохранительные органы и комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти десятимесячного младенца в Зеленограде.

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