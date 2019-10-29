Владимир Путин поздравил Олега Добродеева с юбилеем

Владимир Путин подписал указ о награждении представителей самых разных профессий государственными орденами и медалями. Среди них — композитор Александра Пахмутова, актеры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Ему исполнилось 60 лет. В своем поздравлении президент обратил внимание, что Олег Борисович глубоко и досконально знает все тонкости профессии. И это действительно так.

Начав когда-то с должности младшего редактора, Добродеев непросто прошел все ступеньки профессиональной лестницы. Он сумел объединить вокруг поставленных целей и задач большой, сплоченный коллектив единомышленников. И создал действительно принципиально новое для нашей страны телевидение, которое стало примером для всех остальных. Эти самые принципы сейчас лежат в основе практически каждой телекомпании, работающей в России. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24.