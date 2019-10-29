«Росатом» рассекретил анкеты немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу

Госкорпорация «Росатом» предала огласке документы, хранившиеся под грифом «Секретно», в которых содержатся данные о крупных немецких ученых-атомщиков. Как сообщает РИА Новости, согласно опубликованным архивным материалам, специалисты, занимавшиеся разработкой атомного оружия при Гитлере, после разгрома Третьего Рейха, выехали в СССР и участвовали в производстве первого советского атомного оружия.

Документы опубликованы на портале «История Росатома» в канун празднования 75-летия российской атомной отрасли. Эта дата будет отмечаться в 2020 году.

В числе рассекреченных данных— «анкеты специального назначения». Их заполняли ведущие ученые Германии, приехавшие работать в Советский Союз. Их вклад в создание советской атомной промышленности нельзя недооценивать.

Всего в СССР для работы в атомной сфере по собственному желанию прибыло более 300 немцев, в том числе члены их семей. По словам этих ученых, переезд в Советский Союз фактически спас их от голодной смерти. Специалисты вернулись на родину только в 50-х года прошлого столетия.

«Росатом» опубликовал шесть спецанкет. Среди рассекреченных фамилий: лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

Густав Герц в 1910-х годах подтвердил квантовую теорию атома и был удостоен Нобелевской премии. В СССР Герц встал во главе института «Г» под Сухуми, который должен был разрабатывать область газодиффузионного обогащения урана в промышленных масштабах.

Николаус Риль родился и вырос в России, но в 1921-м переехал в Германию, где с конца 30-х годов трудился в области промышленного получения урана. В СССР Риль работал над получением первого советского сверхчистого металлического урана на заводе № 12 в подмосковной Электростали.

Приглашенный в СССР после победы Манфред фон Арденне до войны работал в области электронной техники. В Советском Союзе он возглавил института «А» в Абхазии. В задачи института входила разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг.

Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии. Приехавший в СССР в 45-м году Тиссен стал заместителем директора того же института «А» в Абхазии. Ученого занимался разработкой методов изготовления трубчатых фильтров — ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.

Хайнц Позе до войны занимался в Германии исследованиями в области ядерных реакций, а в начале 1940-х годов участвовал в создании германского опытного ядерного реактора на тяжелой воде, который разрушился в результате аварии в 1942 году. В СССР Позе работал в лаборатории «В» вблизи станции Обнинское Калужской области.

Роберт Депель, также участвовавший в создании германского экспериментального ядерного реактора, в Советском Союзе занялся налаживанием производства тяжелой воды, позволяющей организовать работу ядерного реактора с использованием необогащенного природного урана. Все вышеперечисленные немецкие ученые были удостоены высоких государственных наград.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России активировали первую реакторную установку плавучей АЭС.