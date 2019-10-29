Девочку заставили раздеться до белья сотрудницы торгового центра Горно-Алтайска

Шокирующий инцидент произошел в торговом центре Горно-Алтайска. Две сотрудницы магазина косметики вынудили несовершеннолетнюю девочку раздеться до белья, они заподозрили подростка в воровстве. На выходе из отдела сработала магнитная рама, и работницы предположили, что клиентка решила с собой что-то унести, не заплатив. Поведение женщин вызвало возмущение у матери пострадавшей. Женщина намерена обратиться в суд, сообщает портал «Новости горного Алтая».

Как отмечается на сайте, две сотрудницы торгового центра без униформы и без бейджев задержали ребенка и принялись его обыскивать: попросили снять куртку, просмотрели ее личные вещи и после того, как ничего не обнаружили, проводили ее в укромное место. Там женщины, уверенные в том, что девочка все-таки что-то прячет, попросили ее снять бюстгальтер и показать его содержимое. Однако и в нем ничего не нашли. После этого подростка отпустили.

По словам матери несовершеннолетней, работники магазина поставили ее ребенка в унизительное положение и «растоптали» честь семьи. Оскорбленная женщина хочет, чтобы за свой поступок они ответили перед законом.

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