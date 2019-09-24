Задушил поясом от халата: Клиент жестоко расправился с проституткой в Москве

В съемной квартире на Щелковском шоссе в Москве было обнаружено тело женщины в ночь на 21 сентября. Как выяснилось, погибшую задушили поясом от халата. Женщина арендовала в российской столице квартиру посуточно и оказывала интимные услуги. Клиентов жрица любви искала в сети. По предварительным данным, с ней расправился один из них, передает РЕН ТВ.

Мужчина оплатил часы, через некоторое время он захотел продолжения, но женщина отказала ему. Тогда он ударил ее по голове несколько раз и задушил поясом от халата. Из квартиры пропали денежные средства, банковские карты и мобильный телефон убитой.

Погибшую обнаружил ее знакомый. Он несколько раз пытался дозвониться до женщины в тот вечер, однако та не отвечала. Тогда мужчина приехал домой и заметил, что дверь в квартиру не заперта. В комнате он нашел обнаженное тело приятельницы.

Убитая являлась уроженкой Узбекистана, на родине у нее осталось трое детей. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».

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