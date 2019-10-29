«Это его дело»: Вячеслав Фетисов высказался о двойном гражданстве Малкина

Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о двойном гражданстве Евгения Малкина.

По словам ветерана спорта Вячеслава Фетисова, получение гражданства США для игрока Национальной хоккейной лиги — вопрос его личного выбора.

«Для того, чтобы играть в НХЛ, необязательно иметь американский паспорт. У меня никогда не было желания этот паспорт иметь, хотя имел возможность. Это его дело, его решение. Не знаю, для чего он это сделал. Наверное, он знал, что делает», — сказал политик.

Уроженец Магниторска а ныне — член американской хоккейной команды Pittsburgh Penguins ранее подтвердил наличие у него американского паспорта.

« У моего ребенка два паспорта. Это (США — прим. ред.) мой второй дом. Я здесь 13 лет, и моя жена. В этом нет ничего плохого. Я не переживаю об этом» , — заявил спортсмен газете DK Pittsburgh Sports.

Ранее 5-tv.ru писал, что Малкин станцевал под Аллегрову после победы над чехами.