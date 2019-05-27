Ну и что же тут криминального? Малкин станцевал под Аллегрову после победы над чехами

Звезды российской сборной после непростого матча за бронзу ЧМ в Словакии как следует расслабились на командном ужине.

После трапезы форвард Евгений Малкин от души станцевал под «Угонщицу» Ирины Аллегровой вместе с супругой Анной Кастеровой, которая сняла это на видео и опубликовала в Instagram.

«Мы тоже люди», — подписала Анна радостный момент.

Настя Каменских похвасталась роскошным медовым месяцем с Потапом

На той же вечеринке танцем отличился еще один звездный нападающий сборной — Александр Овечкин. Хоккеист «отжег» под знаменитую композицию из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вратаре российской команды Андрее Василевском, который был признан лучшим голкипером чемпионата мира.