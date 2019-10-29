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Убил и съел: жителя Архангельска будут судить за зверскую расправу над приятелями и каннибализм

, 13:27 Видео 51

Психически здоровый мужчина, помимо человеческого мяса, питался кошками, собаками, а также другими мелкими животными и птицами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Житель Архангельска предстанет перед судом за зверские убийства и каннибализм. 51-летний психически здоровый мужчина, помимо человеческого мяса, употреблял в пищу кошек, собак, а также других мелких животных и птиц, сообщает региональный СК.

Следователи выяснили, что каннибал орудовал в период с 2016-го по 2017 годы на территории Исакогорского городского округа и в районе Майской горки. Мужчина расправился с тремя своими приятелями, частично съел их останки, а остальное выбросил в водоемы. Кроме того, после убийства одного из приятелей, подозреваемый стал жить в его квартире и утверждал, что арендовал жилое помещение, а хозяин якобы уехал на заработки.

В отношении ранее судимого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы он признан вменяемым. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители подозреваемого в убийстве мальчика приходили в школу пьяными.

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