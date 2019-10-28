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«Никак не реагировали»: Родители подозреваемого в убийстве мальчика приходили в школу пьяными

, 23:30 512

Мама одноклассницы 12-летних близнецов считает, что педагоги и органы опеки также виновны в трагедии, разыгравшейся в Красногвардейском районе Северной столицы.

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Родительница одноклассницы близнецов, одного из которых подозревают в жестоком убийстве матери, рассказала 5-tv.ru подробности жизни семьи. По словам женщины, их дети учатся в 499 коррекционной школе Петербурга. В учебном заведении всех родителей предупредили, чтобы они не давали никаких интервью. Однако мама школьницы хочет, чтобы как можно больше людей узнали о том, что произошло, и почему это случилось.

Родительница уверена, что в разыгравшейся в Красногвардейском районе Петербурга трагедии виновата не только семья, которая вела а-социальный образ жизни, но и педагоги, старательно закрывавшие глаза на неблагоприятную обстановку в доме близнецов, а также органы опеки.

По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, родители мальчиков регулярно появлялись в стенах учебного заведения в нетрезвом виде, однако школа никак на это не реагировала.

Зверское убийство произошло в квартире на улице Стасовой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 27 октября. По предварительным данным, ребенок поливал собственную мать кипятком и вырезал части ее тела. На месте происшествия были обнаружены и изъяты нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет. 

По версии правоохранительных органов, убийство происходило на глазах брата-близнеца мальчика. Оба школьника — умственно отсталые, они состояли на учете в психоневрологическом диспансере. О произошедшем в полицию сообщили бабушка и дедушка детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в зверском убийстве матери ребенок помещен в детскую психиатрию.

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