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  4. «Вызывайте мне скорую!» Варнава ушла в отрыв на концерте Иды Галич

«Вызывайте мне скорую!» Варнава ушла в отрыв на концерте Иды Галич

, 14:31 Видео 2 247

Звезда Comedy Woman устроила зажигательные танцы в клубе. Фанаты пришли в экстаз от соблазнительных движений звезды.

Фото: Instagram @kativarnava

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала очередной зажигательный ролик на своей странице в Instagram. На кадрах звезда танцует на концерте поющей телеведущей Иды Галич. В свойственной ей манере артистка энергично двигается перед камерой, скачет по залу и ритмично выполняет все элементы танца.

Поскольку знаменитость занимается хореографий, она с легкостью покорила фанатов своей пластикой, а также эффектным и импульсивным исполнением любого номера. Она не боится зажигать на публике и не раз устраивала жаркие танцы прямо на улице. Видео подобных импровизаций Варнавы набирали по несколько сотен тысяч просмотров.

 
 
 
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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Фанаты не скрывают восторга от эмоциональных танцев теледивы и признаются, что завидуют ее раскрепощенности. Они с удовольствием наблюдали за тем, как звезда уходит в отрыв, и настолько прониклись энергией танца, что начали подпевать Галич и танцевать вместе с Варнавой. Об этом пользователи рассказали в комментариях.

«Вызывайте мне скорую!»

«Пою вместе с вами!»

«Походу одной уже вызвали скорую».

«Как всегда шикарно!»

«Катя, это шедевр!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава насмешила поклонников.

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