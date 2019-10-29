«Артист класса „э“»: Варнава насмешила поклонников

Екатерина Варнава в очередной раз порадовала поклонников искрометным юмором. Артистка поделилась коротким роликом в сторис на своей странице в Instagram.

В кадр попала двуспальная кровать, заваленная разными вещами. В углу у изголовья на постели полулежит сама Екатерина, одетая в укороченные джинсы и толстовку. Кроме того, артистка не стала снимать обувь. В руках у актрисы чашка, а на коленях тарелка с сыром и виноградом. Увидев кого-то за кадром, Варнава обращается к нему резким окриком «Э!»

«Артист класса „э“», — характеризует сама себя звезда Comedy Woman.

Instagram @kativarnava

Комедиантка также опубликовала несколько фотографий со съемочного процесса. Поклонников снимки привели в восторг.

«Э-э-э…коном-класса?» — шутят фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Варнава показала, как выглядит без одежды.