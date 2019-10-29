«Что за бред?» Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

В то время как общественность бурно обсуждает развод певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова, сами герои сплетен хранят молчание. Внести ясность в ситуацию помог муж звезды. В интервью KP.RU он рассказал о предстоящем суде и о семейной жизни со знаменитой исполнительницей.

Спортсмен признался, что в последнее время сталкивается с большим количеством негатива в свой адрес. Однако, по его мнению, критика фанатов не обоснована: он был верен своей супруге и относился к союзу серьезно. Иванов утверждает, что ему и в голову не могло прийти обеспечивать на деньги Лолиты любовницу. Тем не менее поклонники полагают, что теннисист уже давно закрутил новый роман.

«Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь. А всем СМИ, которые это утверждают, придется отвечать за свои слова в суде», — возмутился спортсмен.

На вопрос о том, в курсе ли тренер, что после его обращения в суд артистка выступила со встречным иском, муж звезды ответил отрицательно. Дмитрий признался, что не слышал о намерении певицы доказать фиктивность брака. Если это действительно правда, спортсмен готов отстоять свою позицию в суде. Он не видит поводов для собственного обвинения.

«Я думаю, то что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы», — добавил инструктор.

В беседе с корреспондентом он также отметил, что не явился на судебное слушание по делу о разводе, поскольку о нем не знал. Он не получил извещение, и поэтому не участвовал в разбирательстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Иванов подал иск в суд о разводе с Лолитой, указав, что певица отказалась решить этот вопрос в ЗАГСе. В свою очередь, адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин утверждает, что исполнительница не получала приглашений явиться в государственное учреждение для расторжения брака.