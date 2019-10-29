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Первый Международный исторический форум открылся в Петербурге

, 17:20 Эфирная новость 23

Докладчиками станут ведущие ученые мира, всего в мероприятии примут участие более 500 человек.

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Фото, видео: РИА Новости /Алексей Даничев

Прошлое как основа войн памяти или диалога культур. Этот вопрос обсуждают в Северной столице, где открылся Международный петербургский исторический форум. Несмотря на то, что в городе на Неве огромное количество музеев, институтов, архивов, а историей дышит почти каждая улица, такой представительный съезд проходит впервые. И актуальных тем для дискуссий немало.

» У нас будет круглый стол, посвященный истории памяти. Это тоже важнейшая вещь. Что такое история? Что такое память? Сейчас все пишут про историю. Различать историю и науку, историю и факты, историю и публицистику, историю и мифологию и так далее — это тоже одна из задач исторической науки», — сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор государственного «Эрмитажа».

Обсуждают и другие темы. Выясняют: Человек творец истории? Или жертва глобальных катаклизмов? Форум собрал почти 500 участников, в том числе более сотни зарубежных гостей — это ученые из 30 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минэкономразвития встретился с молодыми предпринимателями.

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