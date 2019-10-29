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Известного иркутского политика избили неизвестные

, 16:50 12

Злоумышленники в масках подкараулили Сергея Угляницу у гаража и несколько раз ударили по голове.

Фото: Ok.ru /568604466010

Известного иркутского политика избили неизвестные. Двое злоумышленников в масках подкараулили Сергея Угляницу у гаража, несколько раз ударили по голове и скрылись с места происшествия, сообщает Babr24.com.

Отмечается, что пострадавший сам себе вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем в полицию. По его словам, нападение произошло внезапно и, судя по всему, за ним велась слежка.

По данным портала, Сергей Угляница уже выражал опасения за свою жизнь некоторым местным СМИ. Коммунист склонен считать, что произошедший два года назад поджог его машины и нынешнее нападение — чей-то заказ.

Сергей Угляница известен своими острыми высказываниями по насущным темам и активной критикой губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ТРК «Заневский каскад» взбешенный посетитель избил троих человек бруском.

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