«Поломали глазницу и нос»: Иркутский политик о нападении неизвестных

Иркутский коммунист Сергей Угляница, который подвергся нападению неизвестных, в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности произошедшего. По словам мужчины, он чистил автомобильные коврики около гаража, как вдруг почувствовал удар.

«Поставил машину в гараж, подскочили, как я понял, двое и сзади ударили чем-то тяжелым, поломали мне глазницу и нос. Я отключился, встал, понять ничего не могу. Они в это время убежали. Пытались попинать меня… Я, как мог, защищался» , — сказал Сергей Угляница.

Политик отмечает, что его самочувствие в настоящий момент оставляет желать лучшего. Бригада скорой помощи транспортирует Сергея Угляницу в Иркутск для прохождения дальнейшего лечения.

Мужчина добавил, что в последнее время угроз ему никто не выказывал. Несмотря на это, мужчина предчувствовал, что за ним следят.

«До этого автомобиль у меня поджигали. Жестко подходят. А тут просто решили искалечить. Глаз затек. Едем в Иркутск, чтобы зрение не потерять вообще» , — уточнил Сергей Угляница.

Пострадавший выразил предположение, что причиной всему может быть его политическая деятельность. Сергей Угляница известен своими острыми высказываниями по насущным темам и активной критикой губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного политика жестоко избили в Иркутской области.