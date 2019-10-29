«Поломали глазницу и нос»: Иркутский политик о нападении неизвестных

Иркутский коммунист Сергей Угляница, который подвергся нападению неизвестных, в беседе с 5-tv.ru рассказал подробности произошедшего. По словам мужчины, он чистил автомобильные коврики около гаража, как вдруг почувствовал удар.
Политик отмечает, что его самочувствие в настоящий момент оставляет желать лучшего. Бригада скорой помощи транспортирует Сергея Угляницу в Иркутск для прохождения дальнейшего лечения.
Мужчина добавил, что в последнее время угроз ему никто не выказывал. Несмотря на это, мужчина предчувствовал, что за ним следят.
Пострадавший выразил предположение, что причиной всему может быть его политическая деятельность. Сергей Угляница известен своими острыми высказываниями по насущным темам и активной критикой губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного политика жестоко избили в Иркутской области.