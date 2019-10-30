Звезда сериала «Татьянин день» полюбовалась закатом в сарафанчике

Звезда российских сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова делится фото и видео в Instagram с острова Бали. Актриса запечатлела красивейший закат на берегу моря и поделилась им в сторис. На видео она одна лежит в легком сарафанчике и наслаждается красотой местной природы.

«Не могу вам ничего показывать, что связано с шоу, но могу показывать такую красоту» — прокомментировала видео звезда.

Известно, что актриса не в отпуске на острове. Недавно Рудовой предложили стать телеведущей реалити-шоу «Место под солнцем», съемки которого стартуют в ноябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова больше не хочет здороваться с Малаховым после шоу про эскорт.