Татарская певица извинилась за смех над погибшей под колесами авто «кошкой»

Заслуженная артистка Татарстана Гузель Уразова извинилась на своей странице в Instagram за видео, в котором смеялась над сбитой автомобилем «кошкой». Она заявила, что на самом деле на дороге лежал «кусок какого-то материала», а не сбитое животное.

Пост Уразовой состоит из пяти видео. В них она находится на месте, где был записан первый ролик. Певица рассказывает о происшествии на татарском языке и показывает, как все было на самом деле. Подпись к видео она оставила на русском языке.

«Я прошу прощения у всех, кого это видео (со смехом — Прим. ред.) как-нибудь задело. Еще раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать „эти комментарии“ от не понимающих ситуации людей», — написала артистка.

Она подчеркнула, что не стала бы смеяться над погибшим животным, а затем выкладывать подобное видео в соцсети. На самом деле смех и шутки начались после того, как стало понятно, что на дороге не кошка. Уразова признала, что «глупо посмеялась».

«Смех часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире. Я согласна, что поступила неправильно», — написала певица, добавив, что СМИ раздули скандал из-за непонимания татарского языка.

Как сообщал 5-tv.ru, татарская певица Гузель Уразова смеялась над сбитой «кошкой» не одна, а вместе с коллегой по сцене, заслуженным артистом Татарстана Фирдаусом Тямаевым. После публикации ролика с шутками про шашлык на обоих обрушилась волна негатива со стороны пользователей.