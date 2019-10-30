Под Каиром стартовали российско-египетские учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019»

Под Каиром состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-египетского учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019». Церемония прошла на плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны (ПВО) Арабской Республики Египет. Среди почетных гостей мероприятия — представители войск ПВО Сухопутных войск РФ, аппарата военного атташе при российском посольстве в Каире, а также участники учения — более 100 военнослужащих Минобороны РФ.

Как отметили в своем напутственном слове руководитель учения от нашей страны полковник Валерий Черныш и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми, мероприятие направлено на отрабатывание навыков совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов.

Подчеркивается, что, несмотря на впервые организованные совместные российско-египетские учения, около полувека назад — советские специалисты ПВО помогали своим египетским коллегам создавать систему противовоздушной обороны Арабской Республики Египет.



После выступления перед военнослужащими руководители учения совместно с командующим ПВО Египта совершили объезд выставочной площадки с образца вооружения и военной техники поздравлений ПВО Египетских вооруженных сил, задействованных в учении.

На учениях представлены такие зенитные ракетные комплексы, как «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», С-125 «Печора» на колесной базе, ЗРК «Куб» на гусеничных шасси, переносные ЗРК «Игла-С», самоходные установки «Шилка-М4», а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК «Игла-С».

В ходе мероприятия будет отрабатываться взаимодействие военнослужащих при исполнении масштабного спектра задач, в том числе обеспечение безопасности воздушного пространства и слаженная работа ПВО по защите различных объектов.

Совместное учение войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проводится на территории Африканского континента с 26 октября по 7 ноября.

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