Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО РЖД — Прим. ред.) намеревается развезти по домам всех пассажиров поезда «Аллегро», прибывающего из Хельсинки в Петербург с серьезным опозданием.

Как сообщает Интерфакс Северо-Запад со ссылкой на пресс-службу филиала РЖД, скоростной поезд N788 должен прибыть из Финляндии с опозданием более чем на один час.

«В связи с прибытием поезда в Санкт-Петербург после закрытия станций метро, для пассажиров будет организована доставка автобусами от Финляндского вокзала», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки, неожиданно прекратившееся из-за повреждения линии электропередачи на территории Финляндии, будет восстановлено не раньше 30 октября.