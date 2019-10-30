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  4. Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами

Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами

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Доставку пассажиров домой взяла на себя Октябрьская железная дорога.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО РЖД — Прим. ред.) намеревается развезти по домам всех пассажиров поезда «Аллегро», прибывающего из Хельсинки в Петербург с серьезным опозданием.

Как сообщает Интерфакс Северо-Запад со ссылкой на пресс-службу филиала РЖД, скоростной поезд N788 должен прибыть из Финляндии с опозданием более чем на один час.

«В связи с прибытием поезда в Санкт-Петербург после закрытия станций метро, для пассажиров будет организована доставка автобусами от Финляндского вокзала», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки, неожиданно прекратившееся из-за повреждения линии электропередачи на территории Финляндии, будет восстановлено не раньше 30 октября.

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