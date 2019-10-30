«Моя принцесса!» Певица Слава показала дочь в свадебном платье

Певица Слава порадовала подписчиков чудесным снимком в Instagram. В кадре ее повзрослевшая дочь Александра Сланевская стоит в пышном свадебном платье молочного цвета с длинным подолом. Наряд сидит изумительно, словно сшит специально для девушки. Но пока она не идет под венец. 20-летняя модель снялась в рекламе салона свадебных платьев. И все же удачный снимок растрогал маму.

«Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Я буду рыдать! Как быстро растут наши детки!» — поделилась Слава.

Instagram @nastya_slava

Фото вызывало добрые чувства и у поклонников исполнительницы. Многие комментаторы отметили красоту дочери и ее невероятную схожесть с матерью. А кое в чем наследница уже превосходит звезду — похоже, в ней больше женственности, чем в певице с ее хулиганским образом.

«Сначала подумала, что это вы на фото»;

«Вас легко перепутать с дочкой, очень похожи!»

«За такую красотку придется побороться женихам!»

«Красавица! Есть в кого!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Славы отдала маме первые заработанные деньги.