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  4. «Моя принцесса!» Певица Слава показала дочь в свадебном платье

«Моя принцесса!» Певица Слава показала дочь в свадебном платье

, 7:59 Фото 42

Поклонники спутали исполнительницу с ее молодой наследницей.

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Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Певица Слава порадовала подписчиков чудесным снимком в Instagram. В кадре ее повзрослевшая дочь Александра Сланевская стоит в пышном свадебном платье молочного цвета с длинным подолом. Наряд сидит изумительно, словно сшит специально для девушки. Но пока она не идет под венец. 20-летняя модель снялась в рекламе салона свадебных платьев. И все же удачный снимок растрогал маму.

«Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Я буду рыдать! Как быстро растут наши детки!» — поделилась Слава.

Instagram @nastya_slava

Фото вызывало добрые чувства и у поклонников исполнительницы. Многие комментаторы отметили красоту дочери и ее невероятную схожесть с матерью. А кое в чем наследница уже превосходит звезду — похоже, в ней больше женственности, чем в певице с ее хулиганским образом.

«Сначала подумала, что это вы на фото»;

«Вас легко перепутать с дочкой, очень похожи!»

«За такую красотку придется побороться женихам!»

«Красавица! Есть в кого!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь певицы Славы отдала маме первые заработанные деньги.

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