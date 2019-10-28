«До слез!» Дочь певицы Славы отдала маме первые заработанные деньги

Растроганная певица Слава поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Дочь исполнительницы 20-летняя Александра Сланевская заработала первые деньги и все их отдала маме. Зарплату юная модель получила за съемки в рекламе салона свадебных платьев. Видео с бэкстейджа наследницы счастливая родительница опубликовала в соцсеть.

«Моя красавица! Заработала первую зарплату и отдала маме», — написала в посте умиленная знаменитость.

Благородный поступок дочки Славы глубоко тронул поклонников звезды. В комментариях фанаты знаменитости утверждали, что гордятся наследницей кумира. Многие пользователи отметили — Александра очень похожа на маму не только внешне. Девушка обладает таким же достойным воспитанием, что и родительница.

«Достойная дочь достойной матери»;

«Красотка! Мамина копия!»

«Боже, какая она красивая. Шикарное платье. Копия мамы. Мамина радость!»

«Мама, просто до слез! Гордость берет!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники и звезды просят певицу Славу не стричь волосы.