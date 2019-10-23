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Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать коварных демонов секса

, 8:16 Фото 560

Медиум перечислила средства защиты от невидимых совратителей. К инструкции девушка приложила свое эротичное фото в ванной.

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Фото, видео: Instagram @nikol.official

Неоднократная участница «Битвы экстрасенсов» и других шоу Николь Кузнецова привлекла внимание подписчиков в Instagram рассказом о так называемых демонах похоти и секса.

«Так бывает, ночью к вам (будто бы — Прим. ред.) кто-то ложится на кровать, нежно вас гладит, и вы чувствуете небывалое возбуждение. Потом происходить такое, что люди забывают страх и с нетерпением ждут своих ночных возлюбленных», — заинтриговала медиум.

По ее словам, эту нечистую силу зовут Суккуб и Инкуб. Первый совращает мужчин, второй — женщин. Чаще всего они приходят в дремотном состоянии, парализуют тело и волю человека. Духи чрезвычайно притягательны внешне и умеют угадывать эмоции и тайные желания.

Instagram @nikol.official

Кузнецова перечислила и средства, как избавиться от коварных соблазнителей. Как уверяет она, для этого помогут натуральный жемчуг, молитва перед сном, эфирное масло — апельсин или розмарин, — окуривание ладаном, омовение лица и тела святой водой перед сном, регулярная половая жизнь и, конечно, защитный оберег.

Однако есть важный момент, о котором экстрасенс не упомянула. В средневековье этих демонов боялись главным образом потому, что они склоняют людей к греху сексуального искушения. Примечательно, что защитница от темных сил сопроводила инструкцию эротичной фотографией, на которой почти голая сидит в ванной. Вероятно, ее читатели могут начинать молитву уже после ознакомления с этим постом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николь Кузнецова опубликовала в Instagram пост в память о скончавшейся звезде «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой.

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Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать коварных демонов секса

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