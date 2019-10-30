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  4. 14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

, 11:42 173

Школьник нашел дома оружие и принес его в учебное учреждение.

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

14-летний подросток открыл стрельбу в школе, которая находится в Старопетровском проезде в столице. Как стало известно 5-tv.ru, мальчик обнаружил дома пистолет и зачем-то принес его в учебное учреждение.

Он показал его одноклассникам, а затем, видимо, решив проверить, выпустил заряд в пол. Услышав звуки стрельбы, на место инцидента поспешили сотрудники заведения.

Школьника отправили домой. В отношении отца ребенка составлен административный протокол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рэпера Young P& H стреляли после концерта в Перми.

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14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

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