14-летний подросток устроил стрельбу в пол в столичной школе

14-летний подросток открыл стрельбу в школе, которая находится в Старопетровском проезде в столице. Как стало известно 5-tv.ru, мальчик обнаружил дома пистолет и зачем-то принес его в учебное учреждение.

Он показал его одноклассникам, а затем, видимо, решив проверить, выпустил заряд в пол. Услышав звуки стрельбы, на место инцидента поспешили сотрудники заведения.

Школьника отправили домой. В отношении отца ребенка составлен административный протокол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рэпера Young P& H стреляли после концерта в Перми.