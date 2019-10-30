Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Росстат назвал регионы России с самыми качественными дорогами. На основании опубликованных данных RT составил рейтинг соответствия российских автомагистралей нормативным требованиям.

Первое место в списке занимает Москва — 97% качественных дорог. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ — 84,5%, Ставропольский край — 74,9%, Красноярский край — 71,4% и Республика Ингушетия — 70,4%.

В числе регионов, в которых автомагистрали далеки от нормативного состояния, оказались Республика Марий Эл — 1,4%, Саратовская область — 9,9%, Калмыкия — 11,8%, Архангельская и Магаданская области — 15,1% и 17% соответственно.

Отмечается, что в 2018 году в России соответствовали требованиям 42,4% дорог регионального и межмуниципального значения. По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос на 5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена.