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Названы регионы России с самыми качественными дорогами

, 12:30 Видео 40

Данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям опубликовал Росстат.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Sauer, /Konstantin Kokoshkin, /FrankHoermann/SVEN SIMON, /Victor Lisitsyn, /Siegfried Kramer

Росстат назвал регионы России с самыми качественными дорогами. На основании опубликованных данных RT составил рейтинг соответствия российских автомагистралей нормативным требованиям.

Первое место в списке занимает Москва — 97% качественных дорог. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ — 84,5%, Ставропольский край — 74,9%, Красноярский край — 71,4% и Республика Ингушетия — 70,4%.

В числе регионов, в которых автомагистрали далеки от нормативного состояния, оказались Республика Марий Эл — 1,4%, Саратовская область — 9,9%, Калмыкия — 11,8%, Архангельская и Магаданская области — 15,1% и 17% соответственно.

Отмечается, что в 2018 году в России соответствовали требованиям 42,4% дорог регионального и межмуниципального значения. По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос на 5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена.

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