Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге

Две квартиры поэта и прозаика Александра Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил риелтор Руслан Соешев, представляющий интересы собственника.

Пушкин арендовал выставленные на продажу квартиры с 1834-го по 1836 годы. Сейчас жилые помещения принадлежат частному лицу. Двухкомнатная и однокомнатная квартиры находятся на втором этаже (бельэтаж, считался самым дорогим — Прим. ред) в доме № 32 на набережной Кутузова.

Соешев рассказал, что прожил в арендуемой два столетия назад Пушкиным квартире в течение одного года. Открывающийся с нее вид он считает находкой для творческих людей.

«Самое главное — это ощущения от пространства и насыщенности картинки. Люди, птицы, машины, все военные парады, „Алые паруса“ и много того, что скрыто от наших глаз», — цитирует его РБК.

Общая площадь выставленных на продажу жилых помещений составляет 93,4 квадратных метра. Продавец планирует выручить за них не менее 55 миллионов рублей.

5-tv.ru

Живущие в Бельгии родственники великого русского поэта сообщили 5-tv.ru, что узнали о продаже арендуемого им жилья только утром 30 октября. Они признались, что были очень удивлены и даже не знали про эту квартиру.

«Мы были очень удивлены, узнав сегодня, что квартира, где он (А. С. Пушкин) жил, продается. Кому продается, почему продается — нам ничего не понятно. Я думала, что все квартиры Пушкина — это всегда были музеи. Я не понимаю почему эта квартира, которую мы даже не знали, продается», — сказала родственница поэта Мария-Мадлен Дурново-Пушкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой громкой продаже квартиры. Родители оперного певца Дмитрия Хворостовского продали жилье в Москве ради памятника сыну.