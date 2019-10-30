Ирина Шейк в полупрозрачном платье произвела фурор на модном показе в Вероне

Российская супермодель Ирина Шейк побывала в Вероне на показе коллекции нижнего белья Intimissimi. Она является лицом модного бренда, поэтому не могла пропустить такое яркое событие.

Для вечера девушка выбрала черный образ: полупрозрачное блестящее платье с декольте и стильный кожаный ремешок. Соблазнительный образ дополнили черные ботфорты, которые на длинных ногах модели смотрелись очень сексуально. Компанию звезде составила актриса Сара Джессика-Паркер, которая также выбрала наряд в черных тонах.

«Прекрасная ночь, проведенная в Вероне с моей семьей @ intimissimiofficial, выглядела удивительной» — подписала снимок модель.

Instagram @irinashayk

За час фотография набрала более 70 тысяч лайков. Поклонники как всегда осыпали девушку комплиментами в комментариях к посту.

«Вы очень красивая!»;

«Моя королева»;

«Вы восхитительны»;

«Как ты можешь быть такой красивой!», — оставили восхищенные комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что маленькую дочь Купера и Шейк признали полной копией отца.