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  4. «Клубничка!» Звезда «Дома-2» показала ножки в розовом плюшевом боди — фото

«Клубничка!» Звезда «Дома-2» показала ножки в розовом плюшевом боди — фото

, 15:15 Фото 50

29-летняя Мария Кохно не устает провоцировать подписчиков «горячими» публикациями.

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Фото, видео: Instagram @marynova888

Участница «Дома-2» Мария Кохно разместила в Instagram серию откровенных снимков. На фото звезда предстала в плюшевом розовом боди и черных босоножках. 29-летняя светская львица позирует в фотостудии с изысканным интерьером и оригинальной картиной на стене. Медийная леди на кадрах во всей красе продемонстрировала свои главные достоинства — бесконечные загорелые ноги и идеальную по форме грудь.

«Мы сами художники своей жизни. Главное, не сделать из своей жизни Малевича и его „Черный квадрат“!» — написала в публикации знаменитость.

Instagram @marynova888

Поклонники звезды «Дома-2» восхитились потрясающим внешним видом кумира. Многие фанаты отметили необычный цвет и материал боди. «Горячие» снимки вдохновили подписчиков на сотни восторженных комментариев под публикацией.

«Ты похожа на орхидею! Безумно красивая здесь. И цвет к загорелой коже так идет!»

«Хороша чертовка!»

«Фото бомбическое, ножки — огонь!»

«Ягодка-клубничка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не оценили потуги оголившейся Марии Кохно.

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