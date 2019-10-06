Участница «Дома-2» Мария Кохно разместила в Instagram серию откровенных снимков. На фото звезда предстала в плюшевом розовом боди и черных босоножках. 29-летняя светская львица позирует в фотостудии с изысканным интерьером и оригинальной картиной на стене. Медийная леди на кадрах во всей красе продемонстрировала свои главные достоинства — бесконечные загорелые ноги и идеальную по форме грудь.

«Мы сами художники своей жизни. Главное, не сделать из своей жизни Малевича и его „Черный квадрат“!» — написала в публикации знаменитость.

Instagram @marynova888

Поклонники звезды «Дома-2» восхитились потрясающим внешним видом кумира. Многие фанаты отметили необычный цвет и материал боди. «Горячие» снимки вдохновили подписчиков на сотни восторженных комментариев под публикацией.

«Ты похожа на орхидею! Безумно красивая здесь. И цвет к загорелой коже так идет!»

«Хороша чертовка!»

«Фото бомбическое, ножки — огонь!»

«Ягодка-клубничка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не оценили потуги оголившейся Марии Кохно.