Чиновников хотят привлечь к ответственности за оскорбление граждан

Для тех, кто не делом, а словом нарушает закон, тоже готовят наказание. Особенно, если это публичный человек. Петербургские депутаты согласились ужесточить наказание за грубость чиновников. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, теперь дело за регионами. Если инициативе дадут ход, госслужащим может грозить даже уголовная ответственность.

Сегодня по административному законодательству для должностного лица, нанесшего оскорбление кому угодно предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. Законодатели предлагают добавить статью в Уголовный кодекс. Штраф поднять до 800 тысяч рублей. Если же грубость прозвучала публично, то максимальное наказание ограничится планкой в два миллиона рублей. Тех, кто перешел все границы, депутаты предлагают отправлять на два года на исправительные работы или под арест на шесть месяцев.

Самые яркие перлы чиновников в материале Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где теперь работает чиновница, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна в Иркутской области.