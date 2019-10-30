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RT ответил Алексею Навальному роликом «Нас никто не смотрит» — видео

, 16:35 Видео 44

Ранее блогер сделал заявление, что российский международный информационный телеканал никто не смотрит.

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Фото, видео: Twitter @RT_russian, YouTube @RT на русском

RT опубликовал в сети видео-ответ блогеру Алексею Навальному, который утверждает, что российский международный информационный телеканал никто не смотрит.

Ролик начинается с интервью основателя культовой группы Pink Floyd Роджера Уотерса и сербского режиссера Эмира Кустурицы.

«Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живет в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT», — комментирует видео диктор за кадром.

Деятели культуры в шутливой форме отмечают, что все-таки смотрят RT. Далее в видео содержится упоминание о «желтых жилетах», известных организацией протестных акций во Франции. В частности, показаны кадры, как на одном из своих мероприятий участники движения развернули плакат, на котором выразили благодарность российскому телеканалу за беспристрастное освещение ситуации.

На видео присутствует и упоминание об арабских и латинских государствах, жители которых, в том числе, «никогда не смотрят RT». В этот момент на экране отображается исследование аудитории СМИ, подтверждающее лидирующие позиции российского канала.

В завершении показан известный американский журналист Ларри Кинг. Он также «никогда не смотрит RT» из-за того, что «он сам работает на RT».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фетисов и Матвейчев возмущены высказываниями Навального о нападении на Памфилову.

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